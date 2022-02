Seit Jahresanfang ist Stephan Drimmel vor allem für die aktive Gestaltung der Markt- und Vertriebsstrategie des Beratungsunternehmens in Sachen Circular Economy verantwortlich.

Der gebürtige Wiener Stephan Drimmel kann auf rund 30 Jahre Erfahrung im Bereich Ressourcenmanagement und Kunststoffrecycling zurückblicken. So durchlief der 57-Jährige beim Entsorgungsunternehmen Brantner Österreich mehrere Positionen: vom Betriebsleiter der Leichtverpackungs-Sortierungsanlage, Projektmanager CEE, Key Account Manager für Kommunalkunden, Bereichsleiter für Sammel- und Verwertungssysteme bis zum Geschäftsführer von Brantner Sort4you.



Seit 1. Jänner 2022 ist Stephan Drimmel nun Vertriebsleiter von RecycleMe in Österreich. Das Schwesterunternehmen der Reclay Group wurde im November 2021 gegründet und ist spezialisiert auf Beratung im Bereich Circular Economy. Somit ist Drimmel in seiner neuen Funktion vor allem für die aktive Gestaltung der Markt- und Vertriebsstrategie von RecycleMe in den Bereichen Verpackungslizenzierung und Beratungsdienstleistungen in Österreich zuständig. Darüber hinaus zeichnet er für die proaktive Partnerakquise sowie die Gestaltung von langfristigen Geschäftsbeziehungen mit relevanten Stakeholdern verantwortlich.