RecycleMe: Pfand steht auf Flexiblität

So könnte es funktionieren

Das zukünftige Pfandmodell nach der Vision von RecycleMe richtet sich stärker nach den Trends und Entwicklungen im Handel: denn Österreicher kaufen flexibel ein – laut einer aktuellen Studie

des Handelsverbandes ist das Online-Shopping alleine im vergangenen Jahr um 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gewachsen. Der moderne Handel ist auch zunehmend mobil – seit 2018 haben sich die Umsätze beim mobilen Shopping in Österreich mehr als verdreifacht. Somit zeichne das Einkaufsverhalten den Weg für die Pfandrückgabe-Modelle, denn: "Diesen Komfort muss auch ein modernes Pfandsystem bieten: Mobile Apps für Konsumentinnen und Konsumenten sowie smarte Behälter und Hand-Scanner für kleinere Geschäfte sind Beispiele moderner Rückgabe-Lösungen, die ein modernes Pfandmodell zusätzlich zu Automaten in Supermärkten bieten muss", betont Siegl.



Ab 2025 führt Österreich ein Einweg-Pfandsystem auf Kunststoff-Getränkeflaschen und Aludosen ein. Ein Grund für Circular Economy Consulter RecyleMe den Ansatz eines Pfandsystems zu schaffen, der in einem hybriden Ansatz die Rücklaufquote auf über 90 Prozent steigern könnte. Das Ziel: Wertstoffe im Kreislauf zu halten und damit auch für die Zukunft vorzusorgen. Stefan Siegl ist Head of Digital Innovation des Unternehmens und sagt dazu: "Das Pfandsystem der Zukunft stellt Konsumentinnen und Konsumenten in den Mittelpunkt und kombiniert traditionelle Rückgabemöglichkeiten mit digital gestützten Lösungen. Zudem wird beteiligten Herstellern ein fairer Zugriff auf wertvolle Rohstoffe geboten."