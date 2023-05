FOTOStudio Alexandra

Otto Schweinzer ist Geschäftsleiter am Standort Rondo St. Ruprecht.

Wer 36 Millionen Euro in die Modernisierung der neuen Werkhalle steckt, weiß auch, was das neue Druckzentrum in Zukunft zu leisten hat. CASH hat nachgefragt, was da nun alles möglich ist, was vorher nicht oder nur sehr schwer realisierbar war.

Fragt man bei Rondo Ganahl, so ist die steigende Nachfrage nach umweltfreundlichen Verpackungen aus Wellpappe, insbesondere aus der Nahrungs- und Lebensmittelindustrie ausschlaggebend für den Aus