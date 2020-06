Die hitzigen Diskussionen ob uns ein Einwegpfand auf Kunststoff-Getränkeflaschen den Recyclingszielen der EU näher bringen oder nicht, konnte auch vom heutigen runden Tisch nicht beantwortet werden.

Während das Gros der heimischen NGOs sowie die meisten (grünen) Politiker strikt für die Einführung eines Einwegpfands für Plastikflaschen sind, hält die Wirtschaftskammer, der Handelsverband und auch die ARA mit handfesten Argumenten dagegen.Als Basis für die heutige Diskussionsrunde, bestehend aus Bundesministerin Leonore Gewessler, Staatssekretär Magnus Brunner, führenden Wirtschaftsakteuren, Interessenvertretungen und NGOs, eine Studie des Ministeriums über die Erreichung der EU-Sammelquoten. Das Problem dabei liege, so Handelsverbands-Geschäftsführer Rainer Will, "in Annahmen, die teils stark von der tatsächlichen Praxis im Handel bzw. von den tatsächlichen Kosten abweichen."WKO Handelsspartenobmann Peter Buchmüller mit Details: "Ein Einwegpfand würde für viele kleine Händler in Österreich das Aus bedeuten, das würde nämlich bedeuten, dass Händler für jede Getränkeflasche - egal, ob Einweg oder Mehrweg - ein Pfand einheben müssen. Die Ausgaben dafür wären einfach zu hoch. Einerseits ist der technische Aufwand für die Händlerinnen und Händler immens, andererseits steigen dadurch die Personalkosten für die Abwicklung.Fazit des runden Tisches: Es wird ein Stakeholder-Dialog folgen, da die Entscheidung aufgrund erforderlicher Investitionen nicht lange Zeit hat und viele Kosten letztendlich der Steuerzahler berappen muss. Vor der Entscheidung über die etwaige Einführung eines Einwegpfand-Systems ist eine faktenbasierte, objektive Kosten-Nutzen-Analyse der einzig richtige Weg. Buchmüller und Will fordern: "Die Einbeziehung der EU-Gesamtzielsetzung ist dabei notwendig, um die Klima- und Umweltschutz-Effekte mit möglichst wirtschafts- und konsumentenverträglichen Vorgaben zu vereinbaren."