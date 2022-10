Der digitale Wandel hat das Einkaufsverhalten in den letzten Jahren enorm verändert – ganze 23,2 Mrd. Euro haben Unternehmen in Österreich über Websites, Apps oder Online-Marktplätze allein im Jahr 2021 umgesetzt. Aber auch die jüngsten Entwicklungen – Inflation und Teuerung – beeinflussen das Einkaufsverhalten der Kund:innen. So zeigt der aktuelle Salesforce Shopping Index einen Rückgang der weltweiten digitalen Einkäufe um 6 %.