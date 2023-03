Österreichische Post / Christian Houdek

Robert Hadzetovic, ist seit Start der Plattform Geschäftsführer von shöpping.at.

2017 als Start-up gestartet, werden heute über drei Millionen Produkte auf shöpping.at präsentiert. Um den Konsument:innenbedarf zu decken, werden auch ausgewählte Produkte aus den Nachbarländern angeboten.

Einen umfassenden Markenprozess hatte der heimische Online-Marktplatz shöpping.at im vergangenen Jahr durchlaufen. Dabei wurden Österreicher:innen befragt, was sie sich denn von ihrem Marktplatz erwarten würden - mit dem Ergebnis: mehr Produkte. Außerdem werde aus Sicht der Shopper, so das Ergebnis weiter, in manchen Kategorien nicht ausreichend Produkte angeboten. Deshalb werde nun auf shöpping.at auch Ware von ausgewählten Unternehmen aus den Nachbarländern geboten. Als eine der ersten internationalen Anbieter konnte ein deutscher Händler gewonnen werden, der eine Vielzahl an Produkten aus Kategorien wie Parfüm, Haar- und Körperpflege sowie Make-up anbietet. In den nächsten Monaten werde dieser, heißt es in einer Aussendung von shöpping.at, das Angebot um weitere Kategorien ausbauen.