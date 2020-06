Browser-basierte Konferenzen auf Knopfdruck

Da viele Unternehmen ihren Betrieb derzeit über Homeoffices und Mobile Worker aufrechterhalten, hat das Unternehmen den für Sommer geplanten Launch der Plattform Starface Neon um einige Wochen vorgezogen. Die kostenlose Beta-Version macht es Anwendern in dieser schwierigen Zeit leicht, mit Kunden und Kollegen in Kontakt zu bleiben und effizient zusammenzuarbeiten.Starface Neon ist ein einfacher und leistungsfähiger Cloud-basierter Video-, Conferencing- und Collaboration-Service für Unternehmen jeder Größe. Anwender können dabei über den Browser Video-Konferenzen starten, interne und externe Teilnehmer einladen und effizient zusammenarbeiten.

Die Highlights der Lösung:

Über Starface

Starface bietet maßgeschneiderte, flexible und innovative Lösungen für die Business-Telefonie, speziell für KMUs. Das Technologie-Unternehmen wurde 2005 in Karlsruhe gegründet und hat in Deutschland, Österreich und der Schweiz bereits über 11.000 Kunden. Die Niederlassung in Wien wird vom IT-Experten Reinhard Hable geleitet. Im Mittelpunkt des Produktportfolios stehen Linux-basierte IP-Telefonanlagen und Kommunikationslösungen made in Germany. Dank einer App ist man unter einer Festnetznummer auf allen Endgeräten erreichbar, egal ob Handy, Laptop- oder Desktop-Telefon.