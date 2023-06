Der Verein Netzwerk Logistik lädt am 20. Juni 2023 zum Logistik-Future-Lab und am 21. Juni 2023 zum Österreichischen Logistik-Tag inklusive Themenschwerpunkt "Retail Supply Chain". Beide Veranstaltungen finden im Design Center Linz statt.

"Breakdown oder Breakthrough" - so der Titel der heurigen Veranstaltung des Vereins Netzwerk Logistik (VNL), die am 20. und 21. Juni 2023 in Linz über die Bühne geht. Am Tag 1 finden ab 11 U