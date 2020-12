Visa hat mit der 39-Jährigen eine neue Country Managerin, die Kurt Tojner nachfolgt.

Seit September hat Stefanie Ahammer die Funktion als Country Managerin für Visa in Österreich inne. Die studierte Betriebswirtin ist seit Anfang 2019 für Visa tätig und war zuletzt in leitender Position für das Cross-Border-Geschäft in Zentraleuropa verantwortlich. Ahammer verfügt so über weitreichende Kenntnisse des Visa-Geschäfts im zentraleuropäischen Raum.

"E-Commerce und Kontaktloszahlungen sind hierzulande alleine in den letzten Monaten um etwa 20 Prozent angewachsen. Diese und andere Innovationen im österreichischen Payment-Umfeld freue ich mich, gemeinsam mit unseren Kunden, Partnern und meinem Team weiter voranzutreiben", informiert Stefanie Ahammer, die auf langjährige Erfahrung in der Payment Industrie – davon neun Jahre bei American Express – zurückblicken kann.

Stefanie Ahammer folgt als Country Managerin Visa Österreich Kurt Tojner nach, der weiterhin bei Visa Österreich im Bereich Sales tätig ist.