Volvo Trucks: 50 Prozent E-Lkw bis 2030

Volvo Trucks

Im Jahr 2019 stieg Volvo Trucks in die Serienproduktion von E-Lkw ein, war im Jahr 2021 in diesem Segment in der Kategorie über 16 Tonnen europäischer Marktführer und verfügt ab dem heurigen Herbst über eine umfassende Palette an elektrisch betriebenen Transportfahrzeugen.

Die Wachstumsrate ist riesig, doch der Gesamtmarkt vergleichsweise immer noch klein. Laut Statistiken der Marktanalysegruppe IHS Markit wurden im Jahr 2021 in zusammen 16 europäischen Ländern um 193 Prozent mehr E-Lkw über 16 Tonnen ausgeliefert als 2020. In absoluten Zahlen waren dies 346 Fahrzeuge (Details siehe am Ende der Meldung), wobei Volvo Trucks einen Marktanteil von 42 Prozent erreichte. Um diese Zahl etwas besser einordnen zu können: Alleine Volvo lieferte im Jahr 2021 weltweit 123.000 Lkw aus, die ganz große Mehrheit davon dieselbetriebene Fahrzeuge.





Doch dies soll sich in Zukunft ändern. Konkret hat sich Volvo Trucks zum Ziel gesetzt, 50 Prozent des Absatzes im Jahr 2030 mit Elektrofahrzeugen zu bestreiten. "Wir sind entschlossen, die Revolution der Elektro-Lkw voranzutreiben. Auch wenn die Stückzahlen noch gering sind, sehen wir ein schnell wachsendes Interesse, sowohl in Europa und Nordamerika als auch in anderen Teilen der Welt. Im Jahr 2021 haben wir Aufträge - einschließlich der Kaufabsichtserklärungen - für mehr als 1.100 Lkw aus über 20 Ländern erhalten. Ich bin davon überzeugt, dass es zu einem entscheidenden Wettbewerbsvorteil wird, elektrische, emissionsfreie Transporte anzubieten", sagt Roger Alm, Präsident von Volvo Trucks.

Aus diesem Grund startet Volvo Trucks im heurigen Herbst die Produktion der schweren vollelektrischen Modelle Volvo FH, Volvo FM und Volvo FMX. Laut eigenen Aussagen wird man dann "über die umfassendste elektrische Produktpalette in der weltweiten Lkw-Industrie verfügen".



