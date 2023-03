Volvo Group Austria

Zum Fuhrpark des oberösterreichischen Transport- und Speditionsunternehmens zählt jetzt auch ein Volvo FM Electric.

Der erste schwere Elektro-Lkw von Volvo Trucks, der in Österreich tagtäglich im Kundeneinsatz steht, feierte Anfang März seine Premiere beim Transport- und Speditionsunternehmen Hofmann & Neffe im oberösterreichischen St. Florian. "Mit der Anschaffung unseres ersten Elektro-Lkw wollen wir nicht nur Erfahrungen sammeln, sondern die Anfänge der Elektromobilität bei schweren Nutzfahrzeugen in Österreich in gewisser Weise auch selbst mitgestalten", erklärt Elisabeth Andrieux, Geschäftsführerin von Hofmann & Neffe. Ihr Unternehmen ist unter anderem auf die Bereiche Lebensmitteltransport, Kühltransport, Stahltransport und Containertransport spezialisiert.





Bei dem nun übernommenen E-Lkw handelt es sich um einen Volvo FM Electric mit einer Leistung von 490 kW (666 PS). Die zweiachsige Sattelzugmaschine ist auf ein Gesamtzuggewicht von bis zu 44 Tonnen ausgelegt, wobei die sechs verbauten Batterien eine Gesamtkapazität von 540 kWh haben. Als idealer Anwendungsbereich des Volvo FM Electric gelten der regionale Verteilerverkehr sowie der Bau- und Kommunalverkehr.

Bei dem nun übernommenen E-Lkw handelt es sich um einen Volvo FM Electric mit einer Leistung von 490 kW (666 PS). Die zweiachsige Sattelzugmaschine ist auf ein Gesamtzuggewicht von bis zu 44 Tonnen ausgelegt, wobei die sechs verbauten Batterien eine Gesamtkapazität von 540 kWh haben. Als idealer Anwendungsbereich des Volvo FM Electric gelten der regionale Verteilerverkehr sowie der Bau- und Kommunalverkehr.