Jochen Schneeberger, Head of Digital Advertising bei willhaben

Mittels Channelbranding erreichen Marken ihre Zielgruppen punktgenau und in einem authentischen Umfeld

Mit dem Channelbranding bietet willhaben seinen Kunden im Digital Advertising-Bereich eine Werbeform, die Marken in einem authentischen Umfeld erlebbar macht. Nun geht Österreichs größter digitaler Marktplatz einen Schritt weiter und rollt das Channelbranding auch auf den mobilen Bereich aus. Jochen Schneeberger, Head of Digital Advertising bei willhaben, hebt die Vorzüge des neuen Angebots hervor: „Das Channelbranding bietet unseren Werbekunden künftig auch im mobilen Umfeld die Möglichkeit, bestimmte Bereiche von willhaben zu ‚präsentieren‘ und diese komplett in ihre eigene Corporate Identity zu hüllen.“