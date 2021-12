Worldline : Handy statt Bezahlterminal

Der Probebetrieb von WL Mobile Pay ist gestartet - eine Paymentlösung, die für kleine Händler das Terminal ersetzt und für große Marktteilnehmer eine Ergänzung für die Fläche darstellt.

Mit WL Mobile Pay können Händler in Zukunft ein kompatibles NFC-fähiges Android-Smartphone (ab Android 9) als Zahlungsterminal verwenden, um Zahlungen per Kredit- oder Debitkarte oder über mobile Zahlungsmittel ohne zusätzliche Hardware zu akzeptieren. Die App lässt sich einfach über den App Store installieren und ist in wenigen Schritten eingerichtet, sodass Händler innerhalb kürzester Zeit Transaktionen durchführen können. Dabei müssen sie nur den Kaufpreis eintippen und der Kunde muss seine Zahlungskarte oder sein mobiles Gerät wie bei anderen Zahlungsterminals kurz an das Smartphone halten. Ist der Betrag höher als das Kontaktlos-Limit der Kredit- oder Debitkarte, kann der Kunde dank der PIN-on-Glass-Funktion seinen PIN in der App eingeben, um so die Zahlung freizugeben.