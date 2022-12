ivanko80 - stock.adobe.com

Eine neue Studie zeigt, mit welchen gezielten Maßnahmen, Unternehmen ihr Potenzial als attraktiver Arbeitgeber steigern können, um mehr Mitarbeiterinnen anzusprechen.

Den Fachkräftemangel, der auf der ganzen Welt herrscht, haben in den vergangenen Jahren Faktoren wie die Coronapandemie und Inflation nur zusätzlich verschärft. Abhilfe könnte eine stärkere Eingliederung von Frauen am Erwerbsleben schaffen. Denn laut der internationalen Unternehmensberatung Bain & Company sind derzeit weniger als 40 Prozent der weltweit Beschäftigten weiblich, was vor allem kulturellen Zuschreibungen, ungünstigen Arbeitsbedingungen und struktureller Benachteiligung geschuldet ist. In den schnell wachsenden Niedriglohnländern China, Nigeria und Indien, hat der Anteil der weiblichen Beschäftigten in den vergangenen 30 Jahren sogar abgenommen.

Um Frauen als Fachkräfte zu gewinnen, müssen Unternehmen demnach künftig verstärkt an einigen Schrauben drehen, um ihre Attraktivität zu steigern. Welche Aspekten dabei im Vordergrund stehen, hat Bain & Company in einer Befragung unter dem Titel "Working Women and the War for Talent" ermittelt. Dafür wurden rund 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Unternehmen aus Australien, Brasilien, China, Deutschland, Frankreich, Indien, Indonesien, Italien, Japan, Kanada, Nigeria und den USA befragt.

"Die Erwartungen an einen Job sind von Frauen und Männern nahezu deckungsgleich. Themen wie Gehalt, Jobsicherheit oder das Schaffen eines gesellschaftlichen Mehrwerts als Motivationstreiber werden sehr ähnlich bewertet. Dies nehmen wir auch hier in Österreich deutlich wahr", sagt Bain-Partnerin Marie-Therese Marek. "Doch zur ganzen Wahrheit hinter diesen Zahlen gehört auch der Fakt, dass Frauen an den Arbeitsmärkten unterproportional abgebildet sind. Dies bedeutet, dass ein großes Potenzial gut ausgebildeter Fachkräfte aktuell nicht ausgeschöpft wird."

Bain & Company Marie-Therese Marek, Partnerin bei Bain Barrieren für Frauen Die Studie ermittelt drei relevante Faktoren, die die Eingliederung von Frauen ins Arbeitsleben erschweren bzw. unmöglich machen: Traditionelle Rollenbilder und Stereotype, starre Organisation und systematische Nachteile, dadurch, dass Frauen nach wie vor den Großteil der wenig karrieredienlichen, administrativen Arbeiten erledigen und Durchsetzungsvermögen bei Frauen weniger gern gesehen ist, wie bei ihren männlichen Kollegen.