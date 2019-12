Post AG: Flugblatt bleibt beliebt

Mehr als die Hälfte der Österreicher benutzen die Werbemittel als Entscheidungshilfe beim Lebensmitteleinkauf.

Zusammen mit The Media Consultants und Marketagent.com hat die Österreichische Post AG ein Branchen-Tracking rund um den LEH erstellt. Darin wurden 13 Werbemedien in einem 10-Jahres-Vergleich analysiert. Dabei hat sich das Flugblatt außerordentlich gut geschlagen - CASH berichtete im September bereits über die Beliebtheit der Drucksorte . Für 20 Prozent der Befragten ist das Flugblatt sogar die ansprechendste Werbeform. Besonders im LEH ist das Prospekt gefragt: 53 Prozent nutzen es vor dem Einkauf als Informationsquelle.Über diese Zahlen zeigt sich auch Post Generaldirektor-Stellvertreter Walter Oblin, der unter anderem für den Bereich Brief und Werbepost verantwortlich zeichnet, erfreut: "Das Branchen-Tracking zeigt einmal mehr, wie wichtig die Werbeform Flugblatt für die Österreicherinnen und Österreicher ist – unabhängig von der digitalen Entwicklung des letzten Jahrzehnts."