Aeneas Media: Digitaler Durchbruch

Nicht nur für SCS- und Donau Zentrum-Mieter steigert Aeneas Media die Reichweite durch Werbe-Screens.

Auf insgesamt 66 Screens in der SCS und dem Donau Zentrum betreibt Aeneas Media - wöchentlich erreicht das Unternehmen somit 5,5 Millionen Bruttokontakte. Die Mieter in den Einkaufszentren können nun an drei Tagen im Mai oder Juni völlig kostenlos und ohne weitere Verpflichtungen auf den Bildschirmen werben.Mit dem X1 Austria Netzwerk an digitalen Bildschirmen in Einkaufszentren möchte Aeneas Media nun auch Nicht-Mietern eine attraktive Werbeplattform bieten. Josef Toman, Gründer und Geschäftsführer von Aeneas Media: "Nach den Wochen des Stillstands und des Abwartens gibt es sicherlich zahlreiche neue Produkte, neue Angebote und neue Services, auf die es aufmerksam zu machen gilt." Deshalb erhalten alle Werbekunden, die Anzeigen im Mai und Juni 2020 buchen, einen 50-prozentigen Rabatt.