Aldi: Der Kurs steht auf E-Food

Adli Süd und Aldi Nord haben eine gemeinsame operative Gesellschaft gegründet, mit der das Online-Angebot neu aufgestellt wird - und das Sortiment um Lebensmittel erweitert.

Wie unser Schwestermagazin LZ berichtet, hat die deutsche Aldi-Gesellschaft beschlossen, das Onlinegeschäft neu aufzustellen. Bislang war "Aldi liefert" - hierzulande als "Hofer liefert" vertreten - als eigenes Subunternehmen für Nord und Süd zuständig. Nun soll unter der "Aldi E-Commerce Verwaltungs GmbH", bei der beide Gesellschaften zu 50 Prozent beteiligt sind, ein einheitlicher Onlineshop ohne regionale Unterschiede entstehen. Das angebotene Sortiment, vorwiegend Non-Food-Artikel, wird langfristig auch um Lebensmittel erweitert.

Als Geschäftsführer werden seitens Aldi Nord Moritz Scheffler und seitens Aldi Süd Kai Schmidhuber verantworlich sein. Beide kommen von außen: Scheffler war bislang bei PWC und Henkel tätig, der seit 2020 bei Aldi Süd beschäftigte Schmidhuber war zuvor DHL-Manager und Chief Digital Officer bei L’Oréal.



In UK, den USA und Australien sind die Landesgesellschaften von Aldi bereits im E-Food-Feld tätig, in Deutschland und Österreich war der Diskonter noch zurückhaltend. Konkurrent Lidl hat in Deutschland bereits ein entsprechendes Lieferangebot gestartet und wieder eingestellt. Wann genau und in welchem Umfang Aldi die Lieferung von Lebensmitteln aufnehmen wird, ist noch nicht bekannt.