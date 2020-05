Am 6. und 7. Oktober 2020 geht die Amazon Business Exchange (ABX) diesmal als virtuelles Event über die Bühne.

Im Vorjahr veranstaltete Amazon Business erstmals ein Treffen für die europäische Beschaffungscommunity in London. Ziel der Veranstaltung war es, die Beschaffung für (Handels)unternehmen weiter zu optimieren, indem sie einen einfachen Zugang zu Millionen von Produkten und zahlreichen Vorteilen z.B. bei Genehmigungsprozessen und Zahlungslösungen erhalten.Im heurigen Jahr ist die kostenfreie Amazon Business Exchange als virtuelles Event am 6. und 7. Oktober 2020 geplant. Interessierte Fachleute aus dem Beschaffungsbereich können sich auf der Website www.amazon.de/abx anmelden und werden benachrichtigt, sobald eine Registrierung möglich ist. Die genaue Agenda sowie die Namen der diesjährigen Referten werden in den kommenden Wochen bekanntgegeben.