Amazon: Fokus auf nachhaltige Produkte

Amazon kennzeichnete nun in seinen europäischen Onlineshops über 40.000 Produkte, die mindestens eines von 19 verschiedenen Nachhaltigkeitszertifikaten tragen.

Mit der Initiative "Climate Pledge Friendly" will Amazon seinen Kunden in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Spanien das Entdecken und Einkaufen von nachhaltigen Produkten erleichtern. Zu diesem Zweck wurde auch ein eigener Shopbereich eingerichtet, den man erreicht, wenn man auf der Amazon-Hauptseite nach dem Begriff "Climate Pledge Friendly" sucht. Hier findet man in den Kategorien Bekleidung, Beauty, Computer & Büro, Elektronik, Lebensmittel sowie Gesundheit & Haushalt Produkte mit mindestens einem Nachhaltigkeitszertifikat (z.B. Fairtrade, Blauer Engel, EU Ecolabel etc.). Dazu zählt etwa das von der Rainforest Alliance zertifizierte Kölln Schoko Müsli, die FSC zerifizierten Pampers Premium Protection Windeln, der das Bluesign Label tragende Jack Wolfskin Gecko Damen Fleecepullover oder der mit dem Blauen Engel versehene HP PageWide Pro 477dw Multifunktionsdrucker.

Neben der Zusammenarbeit mit 18 externen Zertifizierungsprogrammen setzt nun Amazon in Europa zusätzlich auf das eigene, extern validierte Zertifikat "Compact by Design". Mit diesem kennzeichnet man optimierte Produkte, bei denen überschüssige Luft in der Verpackung oder überschüssiges Wasser in der Rezeptur (Konzentrate) entfernt wurden. Diese Produkte benötigen somit weniger Verpackungsmaterial, bringen weniger Gewicht auf die Waage und lassen sich so effizienter versenden.