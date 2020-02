Amazon: Großrazzia im Paketzentrum Österreich

Wegen des Verdachts der gewerbsmäßigen Schwarzarbeit stürmte die Finanzpolizei am Dienstag das Amazon-Verteilzentrum in Großebersdorf bei Wien.

Amazon

Eine nicht ganz so schönen Überraschungsbesuch erlebte man am Dienstag bei Amazon Österreich. Über 60 Mann der Finanzpolizei stürmten unangemeldet das erst im Februar 2019 eröffnete Verteilzentrum Großebersdorf und zwei filzten dieses zwei Stunden lang. Das berichtet die Tageszeitung "Die Presse", die offenbar gerade zu dieser Zeit eine Werksführung bekam, als die Beamten "anklopften". "Ein paar hektische Minuten später steht das perfekt aufeinander abgestimmte Räderwerk still", schreibt die Zeitung über den ereignisreichen Tag im-Lager.Das Finanzministerium bestätigte den Einsatz. Grund für die Razzia war der Verdacht auf gewerbsmäßige Schwarzarbeit und galt nicht direkt Amazon selbst, sondern den Subfirmen, die für den Onlineriesen Pakete im Großraum Wien auslieferten. Wie ein Sprecher des Finanzministeriums gegenüber der APA angab, wurden in erster Linie die Fahrerlisten sichergestellt, um die tatsächlichen Dienstzeiten zu überprüfen. Betroffen sind rund 500 Fahrer, von denen viele nur geringfügig gemeldet sind. Bei einer Kontrolle von 174 Dienstnehmern in 36 Betrieben seien 49 Verstöße festgestellt worden, vor allem gegen das Lohn- und Sozialdumping- sowie das Ausländerbeschäftigungsgesetz.