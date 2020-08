Neben Großebersdorf im Norden von Wien betreibt Amazon nun auch einen zweiten, eigenen Zustellstandort im Süden der Bundeshauptstadt.

In der Perfektastraße, in unmittelbarer Nähe der gleichnamigen U6-Station, hat nun Amazon in Wien-Liesing sein zweites, eigenes Verteilzentrum in Österreich eröffnet. In der 7.900 Quadratmeter großen Lagerhalle werden Pakete von ausländischen Amazon-Logistik- und Sortierzentren übernommen und für die Zustellung vorbereitet. Zu diesem Zweck beschäftigt Amazon rund 120 Personen. Der Transport der Pakete zu den Kunden wird in weiterer Folge nicht von Amazon selbst, sondern von rund 400 Fahrern von kleineren Lieferfirmen abgewickelt. Laut Amazon-Logistics-Director Robert Viegers ermöglicht das neue Verteilzentrum schnellere und flexiblere Lieferoptionen.