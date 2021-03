Amazon: Podcast für Marketplace-Verkäufer

Mit 3. März 2021 startete Amazon einen deutschsprachigen B2B-Podcast, der alle 14 Tage Tipps und Tricks rund um das Thema E-Commerce geben will.

Unter dem Titel "Unternehmer:innen der Zukunft" gibt es jetzt von Amazon Deutschland einen Podcast rund um den Marketplace. Moderiert wird er vom Digitalunternehmer Jan Bechler, Mitbegründer der Agentur Finc3 Commerce, die große Marken und Mittelständler in Sachen Marktplatz-Strategie betreut. Inhaltlich konzentriert sich der neue Podcast auf charismatische Persönlichkeiten aus dem Onlinehandel, praktische Expertise in Bezug auf den Marketplace sowie nützliche Erfahrungswerte von Verkaufspartnern. "Der Podcast 'Unternehmer:innen der Zukunft' zeigt die Chancen auf, die für kleine und mittlere Unternehmen im E-Commerce liegen, zum Beispiel als zweites Standbein neben dem stationären Handel. Erfahrene Marketplace-Expertinnen und -Experten u.a. aus Deutschland und Österreich berichten dabei offen von ihrem Durchbruch, Hindernissen und Lernschritten. Wir werfen also einen 'Blick unter die Motorhaube' von Amazon", so Markus Schöberl, Director Seller Services Germany bei Amazon.Alle 14 Tage erscheint eine neue Folge von "Unternehmer:innen der Zukunft" mit einer Länge von ungefähr dreißig Minuten. Zu finden ist der Podcast auf allen gängigen Streamingdiesnten wie Spotify, Apple, Deezer, Amazon Music und SoundCloud sowie unter www.amazon.de/podcast