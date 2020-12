Amazon: Schnellstart zum E-Commerce

Mit "Quickstart Online" bietet Amazon ein kostenfreies Wissensportal rund um das Thema E-Commerce an.

Im Zuge der Lockdowns waren viele Händler gezwungen, sich mit dem Onlinehandel auseinanderzusetzen, um nicht ganz schließen zu müssen. Oft hat hier jedoch das grundlegende Know-How gefehlt. Deshalb hat Amazon in Kooperation mit dem deutschen Handelsverband, dem Handelsblatt und der Initiative "Händler helfen Händler" die Plattform Quickstart Online geschaffen. Darauf sind Webinare zu finden, die den Aufbau eines digitalen Vertriebsweges in acht Schritten erklären: Basiswissen, Vertriebskanäle, Geschäftsprozesse, Kundenstruktur, Versand, Geschäftsoptimierung, Marketing und Internationalisierung. Das in den 22 Webinaren vermittelte Wissen lässt sich sowohl für eigene Webshops, als auch für den Vertrieb über Plattformen wie Amazon, eBay, Otto oder Shopify anwenden.