Ammersin: Launch von Spirituosen-Webshop

Ammersin launcht mit SpiritLovers.at einen neuen Onlineshop für Spirituosen, AF-Getränke und Schaumwein.

Der Getränkefachgroßhändler Ammersin findet neue Absatzwege für sein umfangreiches Sortiment und startet nach dem Craft-Beer-Onlineshop beerlovers.at im Jahr 2015, nun auch einen Webshop für Spirituosen. Unter spiritlovers.at können Liebhaber feinster Spirituosen österreichweit shoppen. Nutzer des beerlovers-Onlineshops können sich mit ihren bestehenden Login-Daten im neuen Webshop anmelden, ohne sich dafür neu registrieren zu müssen.

Zukunftsfit auf digitalen Kanälen

"Die Frage nach der Online-Verfügbarkeit unserer Produkte wurde uns in letzter Zeit immer häufiger gestellt", sagt Markus Betz, Verantwortlicher für den Ausbau des E-Commerce-Bereichs bei Ammersin. "Neben dem Ausbau der Getränkeshops war der Launch eines Onlineshops der nächste konsequente Schritt in Richtung Zukunft unseres Unternehmens."

Im Sortiment von spiritlovers.at finden sich zum Start mehr als 1.500 Produkte, darunter über 250 Gins, 350 Whiskys und 200 Rums. Neben limitierten Abfüllungen, können auch Sammlerstücke sowie Editionen, die sich besonders zum Schenken eignen, erworben werden. Das Portfolio enthält neben zahlreichen Spirituosen auch eine Vielzahl an alkoholfreien Getränken, etwa den passenden Tonic zum Gin, ebenso wie Schaumwein. Neben regionalen Produzenten, runden auch viele Exklusivmarken, wie etwa Brockmans, Windspiel, Freimut, Tomatin oder Tenjaku das Spirituosenangebot ab.

Ab einem Einkaufswert von Euro 79 Euro werden die Bestellungen in ganz Österreich gratis zugestellt. Click & Collect ist zudem in den Shops der Ammersin Getränkewelt an vier Standorten (in Brunn am Gebirge und Klosterneuburg sowie in Wien 1050 & Wien 1130) möglich.