Asambeauty baut seine Produktionskapazitäten weiter aus und investiert mehrere Millionen Euro in die Erweiterung und Modernisierung der Anlagen in Beilngries (Bayern).

Der bayrische Kosmetikhersteller Asambeauty konnte in den vergangenen Jahren beträchtliches Wachstum erzielen. 2021 steigerte man die Retail-Umsätze und rund 50 Prozent. Das liegt unter anderem daran, dass das vor rund 60 Jahren gegründete Familienunternehmen heute distributionsseitig viel breiter aufgestellt ist und mit immer mehr Produkten im stationären Handel Einzug hält - auch bei uns in Österreich sind die einstigen Teleshoppingmarken von Asambeauty mittlerweile im DFH gelistet.

Nun kündigt Asambeauty den weiteren Ausbau seiner Produktionskapazitäten mit Fokus auf die Digitalisierung an. Mehrere Millionen Euro sollen in die Erweiterung und Modernisierung der Anlagen in Beilngries (Bayern) fließen. Im Zuge der Umbaumaßnahmen werden Produktionsflächen in Beilngries um rund ein Drittel vergrößert. Das ganze geht einher mit einer technologischen Weiterentwicklung sowie dem Ausbau der Maschineninfrastruktur. Die Neuerungen betreffen fast das ganze Portfolio. Technischen Vorsprung sieht man dabei als erfolgsentscheidend an, heißt es aus dem Unternehmen. Nach dem Umbau werden demnach voll automatisierte Abfülllinie für Shampoos und neue hochmoderne Rührkessel den Betrieb aufnehmen. Ziel sei es, im Sinne einer schlankeren Produktion, die Effizienz und Kapazitäten weiter zu steigern, erklärt Frank Richter, Geschäftsführer das Asam Betriebs-GmbH: "Wir werden innerhalb des nächsten Jahres eine Verbesserung um rund 20 Prozent erreichen."