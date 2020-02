Wie eine Marktagent-Studie nun bekannt gibt, ist die Plattform bauernladen.at hierzulande die Nummer eins bei gestützter Bekanntheit und Kauferfahrung.

bauernladen.at ist mit einem Angebot von knapp 6.000 Produkten Österreichs größter digitaler Marktplatz für den landwirtschaftlichen Direktvertrieb. Hier könne regionale Anbieter und Kleinproduzenten sich und ihre Produkte vorstellen und sich mit privaten Verbrauchern, Gastronomen und Genusshändlern austauschen. Die Plattform schlägt Wellen. Laut einer kürzlich durchgeführten Studie von Marktagent erreicht bauernladen.at mittlerweile eine gestützte Bekanntheit von 33,4 Prozent und ist damit der bekannteste Onlineshop für österreichische Produkte. 4,4 Prozent haben zudem bereits Produkte über die Plattform bezogen und steht so auch hier bei vergleichbaren Portalen an vorderster Stelle. Befragt wurden dafür 500 Personen zwischen 14 und 75 Jahren mittels Onlinefragebogen."Der hohe Bekanntheitsgrad ist natürlich eine schöne Bestätigung unseres Weges, zumal wir ja erst seit einem guten Jahr online sind", so Bauernladen Geschäftsführer Markus Bauer. "Noch mehr freut uns aber, dass ein so großer Teil der Verbrauchergemeinde erkannt hat, dass jeder von uns einen wertvollen Beitrag zu den ökologischen Herausforderungen leisten kann, denen wir uns gegenübersehen. Nämlich indem wir direkt und lokal einkaufen." Denn aus der Studie geht auch hervor, dass 65 Prozent der Befragten der Meinung sind, dass jeder einzelne beim Lebensmitteleinkauf einen Beitrag zu Nachhaltigkeit und Klimaschutz leisten kann. Möglich sei dies u. a. durch Regionalität, Saisonalität und bewusstem Einkauf sowie richtiger Lagerung.