Das Salzburger Start-up, das bei der diesjährigen CASH Start-Up-Competition am CASH Handelsforum als Publikumssieger hervorging, wurde nun auch beim Deutschen Handelskongress prämiert.

Hier arbeitet künstliche Intelligenz für den Unternehmer, denn diese Kamera erkennt auch „Non-Scans“, die herkömmliche Sicherheitswaagen nicht wahrnehmen können. Die visuellen Eindrücke der Kamera werden mit den Scandaten der Kassa verglichen und im Falle einer Diskrepanz korrigiert. Gesichter oder Kreditkartendaten werden anonymisiert, die KI in der Kamera fokussiert rein auf die Produkte. Konstantin Heiller, Vice-President Sales & Marketing der Firma, die bereitsmehr als 100 Mitarbeiter in mehreren Märkten hat, will unbedingt auch hierzulande Fuß fassen. Der Auslöser für die Firmenidee waren zahlreiche internationale Betrugsversuche, mit denen die Sicherheitswaagen ganz banal ausgetrickst wurden. "Wir können so viel, das so etwas unmöglich macht. Wenn jemand in einem Hypermarkt beispielsweise mit einer Playstation, die er auf der Obstwaage als Bananen abgewogen und mit Preis versehen hat, über die Self-Scan-Kassen das Geschäft verlässt, dann darf das nicht Schule machen", so Heiller gegenüber CASH.