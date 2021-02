snooopit.at startet in Österreich als Marktplatz für Unternehmen mit ihren Produkten, Gastronomie, Veranstaltungen, Tourismus.

Mit einem mittleren sechsstelligen Investment der Neuson Industries sowie bestehender Investoren lässt das Ennser Start-up Digital City Solutions seine Vision Wirklichkeit werden: snooopit.at startet als regional strukturierter Online-Marktplatz mit kostenlosen Online-Shops und einem eigenen Zustellkonzept. Mario Stangl, Co-Founder und CEO der Digital City Solutions, erklärt das Konzept: "In wenigen Minuten lässt sich ein ansprechender Online-Shop erstellen, der leicht zu handhaben und immer auf dem neuesten Stand der Technik ist. Zudem schafft snooopit als Plattform die notwendige Präsenz im Internet und sorgt mit gezielten Marketingkampagnen für Neukunden. Die Produkte sind nicht nur im eigenen Shop sichtbar, sondern auch auf all unseren regionalen Marktplätzen und der österreichweiten Plattform snooopit.at. Den Kunden bieten wir damit erstmals die Gelegenheit, auch beim Online-Einkauf umfassend nachhaltig und regional zu agieren: Mit Einkäufen bei regionalen Anbietern mit kurzen Lieferwegen. Innerhalb einer Stadt oder Region können wir Bestellungen innerhalb von 24 Stunden zustellen."

In der Region bietet sich neben der Zustellung durch das plattformeigene Lieferkonzept auch die Abholung mittels Click & Collect an. Geht es über die Stadt oder Region hinaus, so wird auf Paketversand zurückgegriffen. Durch das integrierte Liefertracking-System weiß der Kunde, unabhängig vom Zustellsystem, jederzeit, wo sich seine Ware im Augenblick befindet.

Doch snooopit ist mehr als nur eine Handelsplattform, so werden auch Informationen zu den Regionen selbst, zu Städten und Sehenswürdigkeiten, sowie zu Restaurants und zu Veranstaltungen geboten. Bisher sind Enns, Steyr, Perg, Mauthausen und Wiener Neustadt mit eigenen, regionalen Marktplätzen vertreten.