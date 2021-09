Der dm drogerie markt bietet Kunden ab sofort die Möglichkeit, ihre Onlineshop-Einkäufe innerhalb von drei Stunden in der Filiale abzuholen.

Mit der Erweiterung seines Onlineservices möchte der Drogeriefachhändler dem veränderten Konsumverhalten Rechnung tragen. Denn Analysen hätten gezeigt, dass durch den ROPO-Effekt (Research Online, Purchase offline) auch der stationäre Handel vom Onlineshop profitiert, so dm in einer Aussendung. "Aufgrund dieses immer mehr veränderten Einkaufsverhalten unserer Kunden und der damit einhergehenden individuellen Customer Journey, geht die Ausrichtung ganz klar in Richtung Omnichannel Retailing und weg von eindimensionalem Kanaldenken", sagt Geschäftsführer Harald Bauer.

Die Express-Abholung ist für registrierte Kunden auf dm.at kostenlos und simple. Um sie in Anspruch zu nehmen, wählt der Kunde zunächst in der Filialsuche des dm Onlineshops seine Wunschfiliale, legt die gewünschten Artikel in den Warenkorb, prüft anschließend die Artikel auf ihre Verfügbarkeit und wählt schließlich "Express-Abholung" als Lieferart bevor er die Ware online bezahlt. Nach spätestens 3 Stunden sollten die Kunden ein E-Mail mit der Abhol-Bestätigung und dem dazugehörigen Strichcode erhalten, den sie ausgedruckt oder am Handy in der Filiale vorzeigen müssen, um ihre Bestellung mitnehmen zu können. Die Bestellung wird in einer oder mehreren "dm Durabags" übergeben, die strapazierfähigen Mehrwegtaschen aus 90 Prozent recycelten Altfolien sind als Teil der Bestellung kostenlos. Da mit der Express-Abholung Verpackungen und Lieferwegen vermieden werden, ist sie eine nachhaltigere Alternative zum klassischen Versandhandel.