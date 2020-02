eBay: Übernahmepläne für Onlineplattform

Der US-amerikanische Börsenbetreiber Intercontinental Exchange zeigt Interesse an eBay.

Am Dienstag, den 4. Februar 2020, schnelle der Kurs der eBay-Aktien an der New Yorker Börse Nasdaq um rund acht Prozent nach oben. Der Grund dafür waren Übernahmepläne durch Börsenbetreiber Intercontinental Exchange (ICE), der das Unternehmen mit rund 30 Milliarden US-Dollar bewertet. Das eBay-Management erteilte den Übernahmeplänen jedoch eine Absage. Dem "Wall Street Journal" zufolge ist ICE in erster Linie am Onlinemarktplatz von eBay interessiert und nicht an der Kleinanzeigen-Sparte.Der Geschäftsmotor des 1995 im kalifornischen San Jose gegründeten Onlineunternehmens eBay stottert schon seit längerer Zeit. Ein aktuelles Beispiel dafür liefern die Geschäftszahlen für das vierte Quartal 2019. Demnach fielen die Erlöse in den drei Monaten bis Ende Dezember 2019 verglichen mit dem Vorjahreswert um zwei Prozent auf 2,8 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn aus dem fortgeführten Geschäft brach sogar um 27 Prozent auf 558 Millionen US-Dollar ein.