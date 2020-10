Mit der Softwarelösung Best.Check-In haben Eurogast-Kunden die Möglichkeit, sich unkompliziert bei der Online-Gästekartei anzumelden.

Mit der Einführung der verpflichtenden Gästeregistrierung in einigen Bundesländern steht die Gastronomie erneut vor großen Herausforderungen. Um diese bestmöglich abzufedern, bietet Großhändler Eurogast seinen Kunden in Kooperation mit gästekartei.at das Service Best.Check-In an. Dabei scannt der Gast einen auf seinem Tisch angebrachten QR-Code und füllt anschließend den auf seinem Handy angezeigten Fragebogen aus. Dies geschieht hygienisch ohne Desinfizierung von Schreibutensilien, ohne lose Zettel und ohne Aufwand für Wirt und Servicekraft. Die Daten werden 28 Tage DSGVO-konform und verschlüsselt gespeichert und danach automatisch gelöscht. Als besonderes Zuckerl erhalten Gastrobetriebe, die sich über die Eurogast-Website für dieses Service anmelden, automatisch 50 Prozent Rabatt.