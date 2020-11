Facebook: Shop Tab für Instagram

Instagram führt weltweit einen neuen Shop Tab in der Hauptnavigationsleiste ein, die Trends von Marken und Creatorn an einem Ort bündelt.

Im Juli wurde bereits der eigene Instagram Shop vorgestellt, eine in die App integrierte Shopping-Destination, die es Unternehmen im Zusammenspiel mit Facebook Shops erleichtern soll, ihre Produkte zu präsentieren. So finden User personalisierte Empfehlungen basierend auf Accounts, denen sie folgen und von Unternehmen, die Instagram Shopping nutzen. Nun kommt ein weiteres Feature dazu. In der Hauptleiste erscheint künftig ein neuer Shop Tab, der es Usern erlaubt, mit einem Fingertipp die neuesten Trends von Marken und Creatorn bei Instagram Shop zu entdecken. Unternehmen hingegen können sich hier vorstellen, indem sie Produkte in ihren Inhalten konsequent markieren und Collections ihrer Produkte in ihrem Shop auf Instagram erstellen.





"Die bevorstehende Holiday Season stellt Unternehmen jeder Größe vor neue Herausforderungen. Einschnitte im stationären Handel und Restriktionen lassen den Fokus auf den Online-Handel und die Menschen zunehmend auf unsere Plattformen wandern", heißt es in der Aussendung und weiter: "Während der Corona-Pandemie haben sich neue Gewohnheiten etabliert und die Zahl der Menschen, die weltweit online einkaufen ist auf rund 85 Prozent gestiegen. Mit Instagram Shop sowie der neu eingeführten Destination Shop Tab möchten wir eine Infrastruktur für Unternehmen als auch Creator schaffen, die es ihnen erlaubt schnell und einfach ihr Geschäft in die digitale Welt zu verlagern und ein virtuelles Schaufenster zu erstellen."