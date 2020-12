Händler haben dadurch die Möglichkeit, sich im Weihnachtsgeschäft von der Konkurrenz abzuheben – wenn sie den Bedarfen ihrer Kunden entgegenkommen. Acht Faktoren können dabei helfen, sagt Taner Karacan, Vice President Customer Experience Operations Europe bei FedEx Express.

einen Überblick über Warenbestand behalten und Engpässe antizipieren

Kosten transparent machen und ab einem bestimmten Bestellwert kostenlosen Versand anbieten

flexible Zustelloptionen ermöglichen

Verpackungsvorschriften und Deklarationsregeln kennen

aktuelle Zollformalitäten im Blick behalten und Käufer über Verzögerungen informieren

verlässliche Statusmeldungen an ihre Kunden verschicken

Lieferzeiten auch nach Versand anpassbar machen

Rücksendungen möglichst einfach gestalten

Zum Autor Taner Karacan ist Vice President Customer Experience Operations Europe bei FedEx Express.