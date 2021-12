gurkerl.at: Ein Jahr Gurkerl

Der im Dezember 2020 gestartete Onlinehändler feiert sein erstes Jubiläum mit einem Gewinnspiel und gibt Aussichten auf die kommenden Jahre.

Am 3. Dezember des vergangenen Jahres hat Gurkerl seine erste Lieferung kommissioniert. Mittlerweile ist der Händler 650 Mitarbeiter stark und beliefert 40.000 Kunden. "Ich bin sehr stolz darauf, wie viel das gesamte Team von gurkerl.at in diesem Jahr in Bewegung gesetzt hat. Bekanntermaßen ist das erste Jahr eines Start-ups der größte Kraftakt", zeigt sich gurkerl.at CEO Maurice Beurskens zufrieden, doch fügt gleichzeitig entschlossen hinzu: "Es gilt allerdings nicht, auf den Lorbeeren – oder Gurkerl – auszuruhen, sondern so 'pushy' wie bisher weiterzumachen. Unser Ziel ist unverändert, der umsatzstärkste Online-Lebensmittelhändler in Österreich und die klare Nummer eins zu werden."