Regionale Partnerbetriebe können auf persönlich gestaltete Verpackungen für Obst und Gemüse zurückgreifen.

Ab Ende Mai stellt Gurkerl.at den Partnerbetrieben die selbst verwendeten Verpackungslösungen zur Verfügung - mit einem selbst gestalteten Look. In vier verschiedenen Größen können die Verpackungen aus umweltfreundlichem Recycling-Material bezogen werden. "Uns ist wichtig, dass wir für die Zusammenarbeit mit jedem unserer Lieferanten Rahmenbedingungen schaffen, die so einzigartig wie der Betrieb selbst sind. Wir sehen uns als Partner auf Augenhöhe. Das branchenübliche Preisdumping und enge Vorgaben, die für die regionalen Betriebe oft große Bürden sind, lehnen wir strikt ab", erklärt gurkerl.at CEO Maurice Beurskens.