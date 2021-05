Das Fulfillmentcenter von gurkerl.at in Wien-Liesing

Der im Dezember 2020 gestartete Onlinehändler gurkerl.at kooperiert seit Kurzem mit der DaVinci Apotheke aus Wien-Favoriten.

Rund 9.000 Artikel umfasst mittlerweile das Lebensmittel- und Near-Food-Sortiment von gurkerl.at. Hinzu gesellen sich nun auch rezeptfreie Arzneimittel sowie Kosmetika von bekannten Marken wie Vichy, La Roche Posay oder Eucerin, die direkt über die Website von gurkerl.at angeboten werden. Möglich macht dies eine Kooperation mit der DaVinci Apotheke in der Davidgasse 82 in 1100 Wien.

"Wir sind davon überzeugt, dass wir durch die Erweiterung des Sortiments und die kurzfristige Lieferung den Alltag unserer Kunden vereinfachen", so gurkerl.at-Geschäftsführer Maurice Beurskens. Die Zustellung im Großraum Wien innerhalb von drei Stunden ab Abschicken der Bestellung ist deshalb möglich, weil die Apotheke nur rund zehn Minuten vom gurkerl.at-Fulfillmentcenter in der Gutheil-Schoder-Gasse 17 in 1230 Wien entfernt ist.

Erfreut über die Zusammenarbeit zeigt sich auch Pia Baurek-Karlic, jüngstes Mitglied der Apothekerfamilie Baurek und zuständig für die Digitalisierung der Apotheke. "Gerade Zeiten wie diese zeigen, dass gewisse Dinge einfach modernisiert werden können. Wir freuen uns, als ursprünglicher Waldviertler Familienbetrieb zu einer der innovativsten Apotheken Österreichs zählen zu können. Mit gurkerl.at haben wir einen starken Partner gefunden und freuen uns umso mehr, ein bisschen frischen Wind in die Apotheken-Branche zu bringen."