Mit 23,2 Milliarden Euro Umsatz bleibt der heimische Onlinehandel auf einem Niveau wie im Boom-Jahr 2020, wobei die einzelnen Kategorien stark variieren.

Der von der Nets Group zusammen mit dem Handelsverband erstellte "Nets E-Com Report Österreich" zeigt, wie sich der digitale Handel im Jahr 2021 entwickelt hat. Der Umsatz ist zwar auf einem vergleichbaren Level geblieben, jedoch hat sich die Verteilung stark geändert: Physikalische Güter und Dienstleistungen wurden weniger gekauft, dafür wurde das dortige Minus mit einem Plus im Reise-Segment ausgeglichen. Dabei gibt es deutliche Trends, denn es wurde weniger für Produkte wie Unterhaltungselektronik (-36 %) oder Kinderbekleidung und Spielzeug (-33 %) im Vorjahr ausgegeben, dafür stiegen die Umsätze bei Anschaffungen wie Schuhen (+38 %) sowie Tier- und Schönheitsprodukten (jeweils +17 %). Bei den Dienstleistungen verzeichneten Werbekosten etwa für eBay oder Immoscout mit plus 79 Prozent den mit Abstand größten Zuwachs. Dank gelockerter Regelungen insbesondere während der Sommermonate stiegen auch Ticketverkäufe für Kulturveranstaltungen und Sportevents wieder deutlich an (+50 %). Gesundheitsdienste wurden dagegen die Hälfte weniger nachgefragt, als noch im Jahr zuvor. Der hohe Anstieg in den Umsätzen bei online abgeschlossenen Versicherungen während dem ersten Pandemiejahr ging 2021 wieder deutlich zurück (-18 %).