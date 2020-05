Der Handelsverband fordert eine Plattformhaftung für Drittstaatenhändler statt einer Paketwertsteuer für alle Onlineumsätze.

Der Handelsverband bezieht Position und spricht sich gegen eine Paketwertabgabe auf alle Onlineumsätze aus. In einer Aussendung des Verbands heißt es dazu: "Der Handelsverband bewertet eine derartige Paketwertsteuer – sollte diese tatsächlich auf eine vollständige E-Commerce-Besteuerung hinauslaufen, die also inländische bzw. europäische E-Commerce-Umsätze einbezieht – als kontraproduktiv und rückwärtsgewandt. Sie würde sowohl heimische Onlinehändler, als auch stationäre Händler, die zurzeit ihr Online-Geschäft als Omnichannel-Händler ausbauen, massiv treffen und damit digitale Vertriebskanäle und Innovationen in der Wettbewerbsfähigkeit benachteiligen."