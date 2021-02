Der Handelsverband beteiligt sich an EngageMedia, Betreiber von anna-kauft.at - eine Suchmaschine für lokale Einkaufsangebote.

Erstmals in seiner 100-jährigen Geschichte steigt der Handelsverband bei einem Start-Up ein. Dabei handelt es sich um die Suchmaschine anna-kauft.at, die 2020 über 100.000 Menschen auf die Websites von österreichischen Onlineshops geleitet hat. Die regionale Suchmaschine listet bereits 84.000 Produkte von 2.000 österreichischen Onlineshops auf. Durch die Partnerschaft mit dem Handelsverband und dem HV-Webshop-Verzeichnis sollen zeitnah weitere 5.000 Händler hinzukommen.

"Während heute ein erster Öffnungsschritt im stationären Handel kolportiert wird, hat sich der Handelsverband mit anna-kauft.at zusammengeschlossen, um im E-Commerce eine nachhaltige Alternative anzubieten. Und das ab sofort. Anna-kauft.at wurde schon zu Beginn der Corona-Krise als Händlersuche in Rekordzeit entwickelt. Der Handelsverband hat den Ausbau mit großem Interesse verfolgt und unterstützt. Wir sind überzeugt, dass die Plattform und deren innovative Technologie den heimischen Handel massiv vorantreiben werden und freuen uns auf eine langfristige Zusammenarbeit. Unser gemeinsames Ziel ist die Unterstützung österreichischer Online-Händler durch mehr Sichtbarkeit im Netz. So können wir die digitale Transformation vorantreiben", erklärt Rainer Will, Geschäftsführer des Handelsverbandes.

Dazu ergänzt Florian Bauer, Geschäftsführer der EngageMedia GmbH und Miteigentümer der MoonHolding-Gruppe: "Wir geben allen Österreichern die Möglichkeit, regional und nachhaltig Produkte einzukaufen und das Angebot von kleinen Händlern zu finden. Der Knackpunkt für den Erfolg ist die Convenience im Kaufprozess und das Fulfillment, das möchten wir technologisch lösen. Aktuell werden die Onlineshops der Händler von unserer Crawler-Technologie täglich aktualisiert. Zusätzlich gibt es nun die Möglichkeit, alle Onlineshop-Systeme mittels Produktfeeds anzubinden und tagesaktuell ohne Mehraufwand in der Suchmaschine listen zu lassen."