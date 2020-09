Der im Frühjahr gestartete Schwedenbomben-Onlineshop wurde überarbeitet und das Angebot stark erweitert.

Damit Naschkatzen auch im Lockdown an ihre Süßwaren kommen, hat Heidi Chocolat Niemetz Schwedenbomben im April den Onlineshop eröffnet, nun erhält die Plattform ein Update. Gerhard Schaller, Geschäftsführer Heidi Chocolat Österreich, dazu: "Unter dem Motto 'Frisch aus Konditorhand zu Ihnen' haben wir die Sommerpause genutzt und überlegt, wie wir unseren Onlineshop für Kundinnen und Kunden noch attraktiver gestalten können. Neben der Erweiterung des Sortiments haben wir an der Benutzerfreundlichkeit gearbeitet, sodass der Shop nun noch übersichtlicher und ansprechender aufgebaut ist."Auf eine Neuheit ist Schaller besonders stolz: "Mit dem monatlichen Überraschungsabo können Kunden jeden Monat frische Schwedenbomben zu Hause genießen. Zur Auswahl stehen monosortierte – in den Sorten Schoko oder Kokos, welche exklusiv online erhältlich sind – und gemischte Schwedenbomben sowie exklusive Heidi-Produkte nach Saison. Da ist für jeden Geschmack etwas dabei."Mit dem Relaunch wurde auch das angebotene Sortiment erweitert, so sind nun 60 Produkte des Herstellers verfügbar. Als besonderes Schmankerl zum Start des neuen Webshops sind in den ersten beiden Wochen alle Lieferungen ab 19,99 Euro versandkostenfrei. Alle Bestellungen können auch in den Niemetz Stores und Schokotheken via Click&Collect abgeholt werden. Über einen eigenen B2B-Bereich können Unternehmen personalisierte Produkte bestellen.