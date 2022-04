Heidi Chocolat: Startschuss für Onlineshop

Rechtzeitig zum Muttertag launcht Heidi Chocolat einen eigenen Onlineshop mit dem umfangreichen Heidi-Sortiment.

Ab einem Einkaufswert von 35 Euro liefert der neue Heidi-Onlineshop frei Haus. In dem breiten Produktangebot finden sich Premium-Schokolade in vielfältigen Varianten, wie etwa frischen Pralinen und von Hand geschöpfte Schokoladentafeln, darüber hinaus bietet der Webshop personalisierbare Schoko-Gruß-Tafeln, Pralinen in attraktiver Herzverpackung sowie andere süße Geschenke via Mausklick. Der Onlineshop www.heidi-chocolat.at liefert österreichweit ebenso wie der Niemetz-Webshop, der heuer ebenfalls viele süße Muttertagsgeschenke bereithält. Wie etwa die Schwedenbomben im "Hab Dich lieb"-Design.