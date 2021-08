Home24: Online-Möbelhändler auf Erfolgskurs

Das deutsche Unternehmen Home24 steigert den Quartalsumsatz, die Jahreserlöse sollen um bis zu 38 Prozent wachsen.

Insgesamt 214,6 Millionen Euro konnte Home24 von April bis Juni umsetzen - ein Plus von 14,4 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum, in dem sich der Umsatz auf 187,6 Millionen Euro belief. Das Wachstum kommt allerdings mit einem Preis, da der Onlinehändler aktuell stark in die Kundenakquise Geld steckt: "Wir sind weiter in dem genannten Profitabilitätsbereich von 0 bis 2 Prozent und wollen alles darüber hinaus in Wachstum investieren", sagte Konzernchef Marc Appelhoff.

Beim Umsatz wurde das Unternehmen aber konkreter: 2021 soll der Erlös um 28 bis 38 Prozent wachsen. Zuvor hatte der Vorstand eine Steigerung von 20 bis 40 Prozent in den Raum gestellt. Mit Blick auf teurere Frachtpreise und die anhaltende Rohstoffknappheit weltweit befürchtete Appelhoff einen Preisanstieg bei den Produkten. Es gebe dafür bereits viele Signale aus dem Markt. Ob diese erhöhten Preise auch an die Kunden weitergegeben werden, ließ Appelhoff zunächst offen.