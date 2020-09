Ikea/Rewe International: Mehr Billy bei Billa

Seit dem Sommer liefert Ikea zu Billa-Filialen - nun wird die Click&Collect-Kooperation auf weitere Standorte ausgebaut.

Ranshofen bei Braunau, Saalfelden und St. Johann im Pongau werden auch Billa-Standorte in Linz, Steyr und Engerwitzdorf Lieferungen von Ikea erhalten. Der Abholservice "Click&Collect in der Nähe" hat sich nämlich als ein Konzept mit viel Potenzial entpuppt, wie

NachMaimuna Mosser, Country Business Development & Transformation Manager und Mitglied der Geschäftsleitung bei Ikea Österreich, berichtet: "Die Testphase des neuen Abholservice war sehr erfolgreich. Besonders der Warenwert der Bestellungen ist höher als angenommen. 'Click & Collect in deiner Nähe' kommt gut bei unseren Kunden an."In Dänemark ist der Service übrigens schon an 50 Standorten erfolgreich implementiert worden. Bei der Bestellung in Österreich wird eine verfügbare Billa-Filiale und ein Zeitfenster gewählt, das Möbelhaus liefert dann auf den Parkplatz des Supermarktes. In Oberösterreich wurde bislang viermal die Woche geliefert, in Salzburg dreimal wöchentlich. Bei einer Bestellung dieser Art fallen unabhängig vom Einkaufswert oder dem Gewicht der bestellten Waren 10 Euro Liefergebühr an.