Klarna: Shopping-App von Klarna

Der schwedische Payment-Dienstleister bringt mit seiner neuen App die Bezahlmöglichkeiten zu allen Onlineshops und bietet zusätzliche Komfort-Features.

Mit "Alles aus einer Hand" lässt sich die neue Super-App von Klarna zusammenfassen. Durch einen eingebauten Browser kann auch bei Onlinehändlern bezahlt werden, die bislang keine Klarna-Bezahloption geboten haben. Besonders ist die neue "Einmal-Karte", die als digitale Debit/Kreditkarte fungiert und in Onlineshops verwendet werden, die nur Kreditkartenzahlung anbieten. Nach ihrer Verwendung wird sie einfach gelöscht. Zudem ist das Tracking von Bestellungen - egal, ob mit oder ohne Klarna gekauft - in der App möglich. Produkte lassen sich speichern und die Nutzer werden benachrichtigt, wenn das Objekt der Begierde zu einem günstigeren Preis zu haben ist. Basierend auf den Lieblings-Shops der User werden zudem personalisierte Angebote gezeigt. Um den Überblick zu behalten, werden in der App nicht nur die digitalen Rechnungen erfasst, man erhält auch eine monatliche Budgetierung und der persönliche CO 2 -Fußabdruck wird ermittelt. Weitere Features, so hat das Unternehmen angekündigt, werden zukünftig verfügbar sein. Dazu zählen ein Wallet für Treuekarten, zusätzliche Tools zum Geld Sparen, Features wie Live-Shopping-Events und Produktdaten, die Preisverlauf, Bewertungen und Verfügbarkeit sichtbar machen sowie vieles mehr. Klarna plant außerdem die Integration von Drittanbietern, um noch mehr Lösungen und Services für den bestmöglichen Shopping-Browser der Zukunft zu schaffen.