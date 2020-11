Die Smart-Locker der Salzburg AG stehen ab sofort an 12 Lidl-Standorten.

Lidl kooperiert mit der Salzburg AG, die seit Kurzem an insgesamt 12 Lidl-Standorten (10 in Wien, 2 in Salzburg) ihre innovative Smart-Locker-Lösung Myflexbox aufgestellt hat. Mit Myflexbox lassen sich Pakete kontaktlos liefern aber auch Wertsachen und Produkte aufbewahren. Das 24/7 zugängliche System ist dabei vollkommen unabhängig von Lidl und kann von jedem Händler in Anspruch genommen werden. Diese können darüber nicht nur Pakete zustellen, sondern auch Retouren entgegennehmen.

Lidl selbst nutzt die Myflexbox noch nicht, da noch kein eigener Onlineshop für Österreich vorhanden ist. Als Partner der Salzburg AG macht der Diskonter aber unter anderem seine Parkplätze auch außerhalb der Öffnungszeiten für Zusteller und Abholer zugänglich. "Wir befinden uns in einer Zeit stetigen Wandels, dabei ist es wichtig, sich nicht nur anzupassen, sondern auch vorauszudenken. Als innovatives Handelsunternehmen in Österreich wollen wir mit der Myflexbox unsere Kunden nachhaltig und umweltfreundlich servicieren und ihnen den Alltag erleichtern", erklärt Alessandro Wolf, Vorsitzender der Lidl-Geschäftsleitung.