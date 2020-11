Unter den Top-10-Bestellungen auf Lieferando.at in Wien befinden sich insgesamt sechs Pizzen.

Lieferando.at, die Österreich-Tochter des weltweit tätigen Online-Marktplatz für Lebensmittellieferungen Just Eat Takeaway.com, gewährte nun einen Einblick in das Bestellverhalten der Wienerinnen und Wiener von Juli 2019 bis Juli 2020. Demnach war die am häufigsten georderte Speise eine Pizza Salami, gefolgt von einer Pizza Margherita und einer Pizza Cardinale. Auf Platz vier landete als erste "Nicht-Pizza" das Beilagengericht Pommes.Als beliebteste Getränke entpuppten sich Coca-Cola 0,5l und Coca-Cola 0,33l. Bei den Desserts ging Platz eins ans Tiramisu.