mjam: mjam liefert Lebensmittel

Durch eine Kooperation mit bp-Tankstellen und deren Merkur inside Shops gibt es beim Essenslieferanten jetzt auch ein Supermarkt-Sortiment.

In vier Städten startet das neue Angebot von mjam: In Wien, Salzburg, Linz und Innsbruck sind über 1.300 Fahrradkuriere unterwegs - der Großteil davon in der Bundeshauptstadt. Über die Merkur inside Shops bei bp-Tankstellen werden Lebensmittel und Drogerieprodukte angeboten, darunter auch Getränke und Tierfutter. In Wien wird täglich von 9 bis 22 Uhr innerhalb von 30 Minuten geliefert - ein Konzept, wie es mjam-Chef Artur Schreiber bereits im CASH-Interview erwähnt hat Als klaren Vorteil der Kooperation mit den Tankstellenshops gegenüber der Zusammenarbeit mit regulären Supermärkten nennt mjam die Öffnungszeiten, so kann auch an Sonn- und Feiertagen geliefert werden. Schreiber zur Zusammenarbeit: "Wir freuen uns sehr, dass die mjam-Kunden das Angebot von bp so gut annehmen! Die nationale Reichweite und Verfügbarkeit von bp-Tankstellen mit Merkur inside spielt für den Ausbau des Convenience-Liefergeschäfts eine große Rolle. Dadurch soll auch in kleineren Städten der Express-Lieferservice von 30 Minuten gegeben sein."

Gabriele Lindner, Convenience Trading Manager bei bp in Österreich: "In jedem Fall einen Stopp wert, auch virtuell. Unser Angebot auf mjam ist vielfältig und versorgt die Kunden zu Hause: mit Ja! Natürlich Bio-Produkten, Snacks für zwischendurch, Molkereiprodukten, täglich frisch gebackenem Brot und Gebäck, erfrischenden alkoholischen und auch alkoholfreien Getränke, Obst und Gemüse, Lebensmitteln, Drogerieprodukten bis hin zu Eiswürfeln. Ein abgerundetes Sortiment, das besonders durch seine frische Bio-Qualität überzeugt. Es ist uns wichtig, die Bedürfnisse des Konsumenten durch unser Convenience-Angebot an 365 Tagen sowohl unterwegs als auch online so schnell und angenehm wie möglich zu erfüllen."