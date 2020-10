MPreis und der Headless-Commerce-Spezialist emporix arbeiten zusammen an der Online-Präsenz und -Usability des Tiroler Lebensmittelhändlers. Inhalte können individuell an die Filialen angepasst werden.

Das digitale Angebot besser präsentieren und ausbauen, den Einsatz gedruckter Werbebroschüren reduzieren und die Kunden gezielt informieren, das ist das Anliegen des Tiroler Familienunternehmens MPreis. Der Lebensmittelhändler setzt dazu nun in 240 Märkten auf eine neue digitale Storefront. Mit der flexiblen Softwarelösung, die emporix in Zusammenarbeit mit weiteren spezialisierten Digital-Partnern entwickelt hat, in Kombination mit einer zentralen Datenbank sollen für jede Filiale optimierte Inhalte zur Verfügung stehen. Damit können Preise, Verfügbarkeiten und Kommunikationsinhalte in für jede Filiale individuell abgestimmt und für die jeweiligen lokalen Gegebenheiten optimiert werden.

"In einer zunehmend digitalen Welt wird eine Online-Präsenz zu einer wichtigen Erweiterung jeder Einzelhandelsmarke. Unser neues digitales Schaufenster wird das Markenerlebnis für unsere Kunden/innen insgesamt verbessern. Und der Aufbau nach dem Headless-Commerce-Prinzip lässt uns Raum für noch mehr Angebote und Optimierungen, wenn unser Online-Geschäft wächst", so Ulrich Theilmann, Leiter der eCommerce-Abteilung bei MPreis.