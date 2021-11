Müller Drogerie: Payment à la Müller

Der Drogerie-Fachhändler stattet seine Kunden-App dank einer Kooperation mit Bluecode mit einer Bezahlfunktion aus.

Erst der jö Bonusclub, jetzt Müller: Bluecode liefert die Payment-Technologie für einen weiteren Händler. Mit der hauseigenen App "Müller Pay" können Kunden jetzt bezahlen. Nicht nur das, es können auch Punkte (Müller-Blüten) gesammelt und eingelöst werden, Mitarbeiter können Rabatte nutzen, digitale Belege werden gesammelt und wer möchte, kann sich bei einem Nachhaltigkeitsprojekt für Bienen beteiligen. Für all das ist nur ein Scan des am Handy-Display generierten Barcodes notwendig.

Bluecode wird in Deutschland seit 2019 bei Globus, seit Anfang 2021 in Rossmann-Filialen akzeptiert. Der Drogeriemarkt Müller ist damit der erste Händler in Deutschland, der das innovative Bezahlverfahren in die eigene App "Müller Pay" integriert hat.