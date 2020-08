Nordsee: Fisch im Netz

Nordsee integriert den Kundenclub in die App und bietet damit noch mehr Vorteile für die Freunde von Seafood.

Über 680.000 Downloads kann die Nordsee-App im deutschsprachigen Raum bereits verzeichnen. Mit dem Relaunch des Kundenclubs der Restaurantkette wird dieser nun auch Teil der App, womit Kunden zusätzliche Vorteile genießen können. Carsten Horn, CEO von Nordsee: "Mit dem Kundenclub haben wir serviceorientiert unsere App erweitert und treffen unsere Kunden dort, wo sie sich häufig aufhalten, am Smartphone. Der Kunde ist König. Ihn gilt es nicht nur mit einem Produktversprechen, sondern auch mit einer guten Kundenbindung nachhaltig zu überzeugen." Wer sich bis Ende August bei der App neu registriert erhält als Dankeschön einen Coupon für ein Backfisch-Baguette kostenlos.Nordsee Österreich ist ein Tochterunternehmen der deutschen Nordsee Gruppe. In Österreich gibt es 31 Standorte des Systemgastronomen, in denen 465 Mitarbeiter tätig sind. Jährlich werden mit dem bis zu 340 Artikel starken Sortiment über sechs Millionen Transaktionen umgesetzt.